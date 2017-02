State of Decay 2: dettagli sul sitema di narrazione

Recentemente, Jeff Strain diha svelato alcuni dettagli sul sistema di narrazione di, nuovo progetto dello studio attualmente in fase di sviluppo per Xbox One, Windows 10 e probabilmente

Queste le parole di Jeff Strain: "Rispetto al primo capitolo, abbiamo voluto ampliare il senso di appartenenza ad una comunità, così da gettare le basi per la costruzione di una nuova società. Ogni personaggio agisce per un proprio tornaconto personale o in base a doveri, desideri e impulsi. Una delle novità più importanti della co-op è la narrativa dinamica, in questo modo ogni aspetto sociale della comunità verrà gestito in maniera sempre diversa, poichè utilizziamo le stesse routine dell'IA usata per gestire il comportamento degli zombie. In questo modo, la trama sarà sempre diversa e coinvolgente."

State of Decay 2 sarà uno dei protagonisti del prossimo E3 di Los Angeles, in questa occasione scopriremo nuovi dettagli sul gioco e la data di uscita.