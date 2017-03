State of Decay 2: nuovi concept art per il survival di Undead Labs

Undead Labs ha pubblicato un nuovo concept art per State of Decay 2. Lo sviluppatore ha promesso di aggiornare i fan tramite le pagine del suo blog, mostrando alcune immagini concettuali che hanno gettato le basi per la realizzazione del loro survival.

In aggiunta sono state condivise le note dell’artista, che in questa nuova immagine ha voluto mostrare la differenza cromatica che sperimenteranno i giocatori in base a dove viaggeranno. In questa fase del processo creativo, Undead Labs ha dichiarato di aver discusso di alcuni utilizzi che gli zombie avrebbero potuto fare degli esseri umani al di fuori del mero consumo.

La condivisione dei concept art continuerà fino al PAX East. State of Decay 2 è previsto nel corso di quest’anno in esclusiva su PC Windows 10 e Xbox One.