State of Decay 2: Undead Labs pubblica un nuovo concept art

Come promesso in precedenza, gli sviluppatori di Undead Labs continuano a pubblicare nuovo materiale perman mano che ci avviciniamo al PAX East. Questa settimana, lo studio ha pubblicato un nuovo concept art dallo stile estetico particolarmente cruento.

L'immagine che trovate in calce è opera della mano di un artista esterno al team di sviluppo: il suo nome è Stephen Schirle, ed è stato assunto per il lavoro poiché Undead Labs ha avuto bisogno in quel momento di rispettare le schedule di lavoro occupandosi di altro.

"Sebbene tutti sappiano che la mole di corpi in questa immagine è alquanto improbabile con un solo sopravvissuto con un'arma melee, siamo stati catturati dalla stanchezza paralizzante e dal volto del sopravvissuto segnato da un esausto trionfo. E inoltre, la vittoria contro ogni aspettativa è qualcosa di importante da illustrare in State of Decay 2", il commento di Undead Labs.

Maggiori dettagli su State of Decay 2 sono attesi durante l'E3 2017 di Microsoft: in questa occasione scopriremo anche la data di uscita del gioco, prevista su PC e Xbox One.