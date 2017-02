State of Decay 2: pubblicato un nuovo concept art

ha rilasciato un nuovo artwork per, permettendoci di assaggiare l'atmosfera del gioco in attesa della sua uscita (prevista entro il 2017 su PC e Xbox One). L'immagine, riportata in calce alla notizia, ritrare un tramonto sull'apocalisse zombie.

"State of Decay ha sempre provato a enfatizzare i momenti di quiete e di bellezza ancora presenti nel mondo. Questo aiuta a farceli ricordare quando le cose vanno...male.", commenta l'art director del progetto. La settimana scorsa sono state pubblicate due immagini che mostravano il ciclo giorno-notte applicato alla stessa ambientazione, mentre in quelle precedente sono arrivati due artwork incentrati sulla condizione di sussistenza che caratterizza il mondo di gioco. State of Decay 2 è atteso entro il 2017 su PC e Xbox One.