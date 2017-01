State of Decay 2 si mostra in due nuove immagini

hanno pubblicato due nuove immagini per, seguito della serie survival horror in terza persona annunciato durante l'E3 2016.

In una prima immagine viene rappresentata la difficile situazione di sussistenza in cui i protagonisti del gioco verteranno: di fronte ai pericoli e alle ristrettezze di risorse, non resta che costruire delle basi in cui rifugiarsi e recuperare le forze necessarie per tornare ad affrontare i minacciosi zombie. "Il mondo di State of Decay 2 è più grande rispetto a quanto visto nel primo capitolo. Avevamo bisogno di qualcosa per mostrare ai giocatori come le persone presenti nel mondo di gioco sono responsabili della propria sopravvivenza", il commento degli sviluppatori di Undead Labs.

In un secondo screenshot, infine, è possibile dare uno sguardo all'ambientazione post-apocalittica che farà da sfondo alle vicende di gioco. Undead Labs ha inoltre promesso nuove immagini per ogni settimana a venire, fino al PAX East che si terrà a marzo.

Lasciandovi alle immagini che trovate in calce alla notizia, ricordiamo che State of Decay 2 è atteso per PC e Xbox One. La data di lancio sarà annunciata da Microsoft durante l'E3 2017.