State of Decay 2 uscirà nel 2017: pubblicate 2 nuove immagini

ha pubblicato due nuovi artwork perche mostrano un'ambientazione tratta dal gioco, vista sia di giorno che di notte. Con l'occasione è stata confermata la finestra di lancio: il titolo uscirà entro il 2017.

Rispondendo alla domanda di un utente posta su Twitter, gli sviluppatori hanno confermato che State of Decay 2 verrà pubblicato nel corso del 2017: per conoscere ulteriori dettagli sulla data di uscita e sui contenuti del gioco occorrerrà attendere il prossimo E3. Ricordiamo che il titolo includerà una mappa ancora più grande rispetto a quella presente nel primo capitolo, con l'obiettivo di "mostrare ai giocatori come le persone presenti nel mondo di gioco sono responsabili della propria sopravvivenza". A fondo pagina potete dare un'occhiata alle due nuove immagini.