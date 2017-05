Il canale YouTube "AdventureCorner" ha pubblicato un video che mostra nove minuti di gameplay di, nuova avventura in fase di sviluppo negli studi die in arrivo a fine anno su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

In State of Mind è la prima avventura 3D di Daedalic Entertainment, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova, recentemente abbiamo avuto modo di provare alcune fasi del gioco durante i Daedalic Days 2017. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli riguardo la data di uscita di State of Mind, ancora avvolta nel mistero.