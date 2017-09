StealthGamerBR gioca a Dishonored La morte dell'Esterno

: Grazie alla possibilità di scatenare il caos totale o di passare inosservati in un livello particolarmente pericoloso,è amato dagli YouTuber per la sua flessibilità in termini di gioco e perché vi invita a cimentarvi in incredibili prodezze che buona parte dei comuni mortali non potrebbe eseguire senza un'adeguata dose di pratica.

Ecco perché abbiamo deciso di mostrarvi l'incredibile video di StealthGamerBR, uno dei creatori di contenuti più apprezzati da Arkane Studios. Ammirate questi 10 minuti di magia tratti dal secondo livello di Dishonored La Morte dell'Esterno.

Nonostante sia difficile individuare il momento migliore in una sessione di questo livello, alcune tra le sequenze più avvincenti hanno come protagonista il nuovo potere di Billie Lurk, Dislocazione, che le permette di posizionare un segnalatore e tornare in quel punto per attuare una strategia diversa o per dileguarsi rapidamente. E non perdetevi la mina a gancio in azione, il nuovo gadget che, grazie alla forza magnetica, inchioda i nemici a muri, pavimenti e soffitti. Potete perfino fare a pezzi un nemico posizionando più mine a gancio in uno spazio ristretto. Una finezza che StealthGamerBR ci regala verso la fine del video.

In Dishonored La Morte dell'Esterno, Billie Lurk, ex mercenaria in cerca di redenzione, decide di accettare il suo ultimo incarico: eliminare il misterioso e divino Esterno. Ideale per fan della serie e nuovi giocatori, Dishonored La Morte dell'Esterno sarà pubblicato il 15 settembre 2017 per PlayStation 4, Xbox One e PC.