ha deciso di cambiare le sue politiche riguardanti le valutazioni dei videogiochi presenti sul suo marketplace digitale. D'ora in poi, qualunque recensione scritta da utenti che non abbiano acquistato il gioco preso in esame, non sarà più utile allo score generale del prodotto.

Dal conteggio verranno escluse le recensioni di chi ha ricevuto il titolo gratuitamente o come regalo, di chi l'ha ottenuto tramite codici promozionali, o lo ha provato durante un weekend di gioco gratuito. Tutti saranno comunque liberi di scrivere la propria opinione nei riguardi di qualunque titolo, ma solo le recensioni di chi ha di fatto acquistato il prodotto faranno media sulla sua valutazione generale.

Cosa ne pensate di questo cambiamento attuato da Valve?