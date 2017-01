Steam: ecco come configurare i pad Xbox per i giochi in cui non siano supportati

Di recente vi abbiamo riferito che, con il nuovo client update, ha introdotto il supporto ai controller Xbox anche laddovedal gioco di riferimento. Andiamo quindi a vedere come configurare il nostro pad Xbox 360 o Xbox One tramite la funzionalità di mapping fornita dallo Steam Controller Configurator.

L'aggiornamento è attualmente in fase beta, quindi si dovrà prima di tutto eseguire un'operazione preliminare: dopo aver effettuato l'accesso nel vostro profilo Steam, sarà necessario cliccare su Impostazioni; Account; selezionare Modifica in relazione alla voce "Partecipazione Beta"; quindi scegliere Steam Client Update. In questo modo, Steam si aggiornerà alla sua versione beta.

A questo punto, sarà necessario entrare in modalità Big Picture (selezionabile in alto a destra), cliccare su Impostazioni; Impostazioni del Controller e selezionare le diverse spunte per supporto e assistenza pad. Ora non resta che accedere alle cartelle dei giochi specifici per cui volete impostare il controller in una determinata maniera, selezionando Gestisci Gioco, e infine Configurazione Controller.