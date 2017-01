Steam elimina Art of Stealth: lo sviluppatore scriveva recensioni fasulle

è stato eliminato dal catalogo di Steam.è venuta a conoscenza del fatto che Matan Cohen, sviluppatore del gioco, ha scritto numerose recensioni positive sul suo titolo utilizzando dei profili fake; questo a fronte dell'opinione decisamente sfavorevole del resto dell'utenza nei confronti dello stealth game.

"Cohen ha creato account Steam multipli per postare recensioni positive sul suo gioco", il comunicato di Valve, che ha fatto notare come questo andasse, ovviamente, contro il regolamento della piattaforma. "Per questo motivo terminiamo i nostri rapporti con Matan Cohen, e rimuoviamo il suo titolo dalla vendita". Chi ha acquistato il gioco, tuttavia, continuerà ad averlo a propria disposizione nella libreria Steam. Cohen si era già reso protagonista di una diatriba con lo YouTuber Jim Sterling, il quale ha realizzato un video - che trovate riportato in calce - in cui aveva affossato il gioco sotto tutti i punti di vista, ritenendolo mera "spazzatura".