Steam: emerge un leak sulle date dei saldi di Halloween, Black Friday e inverno

Un leak, emerso su reddit prima e confermato da fonti vicine ad Eurogamer.net poi, potrebbe aver svelato le date in cui partiranno le ondate di sconti direlativi ai periodi di Halloween, Black Friday e inverno.

Di seguito, le probabili date degli ultimi saldi in arrivo su Steam nel 2017:

Halloween : da giovedì 26 ottobre a mercoledì 1 novembre

: da giovedì 26 ottobre a mercoledì 1 novembre Black Friday : da mercoledì 22 novembre a martedì 28 novembre

: da mercoledì 22 novembre a martedì 28 novembre Saldi invernali: da giovedì 21 dicembre a giovedì 4 gennaio 2018

Ricordiamo che il marketplace di Valve non prevede più il lancio degli sconti flash, quindi ogni offerta durerà entro l'intero arco di tempo relativo. A questo punto non ci rimane che attendere l'imminente annuncio ufficiale di Valve per sapere se le date sopraindicate si riveleranno corrette.