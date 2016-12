Problemi risolti per Steam, la piattaforma è nuovamente funzionante [Aggiornata]

Nel momento in cui riportiamo la notizia, i server disono andati offline in tutto il mondo, impedendo agli utenti di accedere ai servizi della piattaforma. Proprio nella giornata di ieri è stato dato il via agli attesissimi saldi invernali

Che si provi ad avviare l'applicazione o a raggiungere il sito ufficiale, al momento è impossibile accedere ai servizi di Steam. Probabilmente i saldi invernali iniziati il 22 Dicembre hanno aumentato esponenzialmente il numero di accessi, sovraccaricando i server della piattaforma fino a mandarli in down, ma non possiamo escludere la possibilità di un attacco DDoS (come avvenuto in passato nel periodo natalizio). Voi avete provato ad entrare su Steam? Fatecelo sapere nei commenti.



Aggiornamento 23/12/2016 ore 21:17: non sono ancora noti i motivi per cui Steam abbia smesso di funzionare nelle ultime ore, ma la piattaforma di Valve sembra essere ora tornata alla normalità, con i suoi servizi nuovamente raggiungibili dagli utenti.