Steam: i pad Xbox saranno utilizzabili anche se non supportati nativamente

L'ultimo client update di, disponibile ora in versione beta, permette di utilizzare i controller Xbox anche nei giochi che non li supportino nativamente.

Come spiegato dai colleghi di Gamespot, si tratta essenzialmente dello stesso meccanismo che ha reso possibile, da alcune settimane, l'utilizzo del DualShock 4 di Sony su Steam. D'ora in avanti, quindi, se un titolo non supporterà nativamente il vostro controller Xbox 360 o Xbox One, sarà possibile effettuare una semplice emulazione dei comandi da tastiera grazie alle funzionalità di mapping fornite dallo Steam Controller Configurator.

In aggiunta, la patch introdurrà anche il supporto a dei controller PS4 di terze parti, e ad alcuni fight stick.

Al momento non sappiamo quando la patch uscirà dalla fase beta, per essere resa disponibile per tutti gli utenti. Nel caso foste curiosi di provare in anticipo i benefici dell'aggiornamento, vi basterà accedere alle Impostazioni di Steam e selezionare "Partecipazione Beta".