Steam: raggiunti 14 milioni di utenti attivi contemporaneamente

ha raggiunto quota 14 milioni di utenti attivi contemporaneamente sulla propria piattaforma digitale. Il dato, che per la precisione ha segnalato 14,207,039 di giocatori attivi nello stesso momento, è stato registrato ieri, 7 gennaio, e rappresenta un nuovo, notevole record per la piattaforma di

Senza destare troppa sorpresa, è stato Dota 2 il titolo in cui è stato segnalato il maggior numero di giocatori attivi (951.942), seguito da Counter-Strike: Global Offensive (675.195) e Grand Theft Auto V (116.230). Tuttavia, ci teniamo ad evidenziare che il numero preso in considerazione tiene conto anche degli utenti che avessero Steam in background, e che non fossero impegnati necessariamente in una sessione di gioco. Nonostante questo, si tratta comunque di un numero davvero impressionante per Steam, che evidenzia come il lavoro e i servizi forniti da Valve siano sempre più apprezzati dall'utenza PC.