Steam risponde al review bombing introducendo le recensioni a istogrammi

Nel tentativo di limitare il review bombing, fenomeno che è recentemente cresciuto e che consiste nel lasciare recensioni negative per protestare contro qualcosa,ha deciso di apportare alcune modifiche nel sistema di review su

La compagnia, come specificato in un articolo pubblicato sul suo blog, continua a ritenere il parere dei giocatori di fondamentale importanza, ma allo stesso tempo ritiene che i giudizi scaturiti da fattori esterni non siano d'aiuto per i consumatori. La risposta di Valve al problema consiste nell'introdurre degli istogrammi, grafici che mostrano le preferenze di uno specifico gioco nell'arco di tutta la sua pubblicazione.

Per aiutare i potenziali acquirenti, lo schema offrirà inoltre alcune recensioni casuali basate su differenti periodi di tempo. Così facendo, spiega Valve, non sarà negata a nessuno la possibilità di lasciare una recensione, anche se un potenziale acquirente avrà un po' più di difficoltà nell'effettuare la scelta. Nell'immagine che trovate in calce alla notizia è illustrato il nuovo sistema a istogrammi.