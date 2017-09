Steam: sconti su Tropico, Rocket League e la serie di Assassin's Creed

Sono disponibili da oggi le nuove "follie di metà settimana" di: fra i tanti giochi ora in sconto sul marketplace di Valve, troviamo una gran quantità di capitoli della serie di. Una buona occasione per riprendere in mano il franchise diprima dell'arrivo di

Tra gli episodi della serie action-adventure attualmente in saldo, abbiamo:

Assassin’s Creed Liberation HD (ora a 6,79€)

Assassin's Creed: Director's Cut Edition (ora a 3,39 euro)

Assassin's Creed II Deluxe Edition (ora a 3,39 euro)

Assassin’s Creed Brotherhood (ora a 5,09€)

Assassin’s Creed Revelations (ora a 5,09€)

Assassin’s Creed III (ora a 6,79€)

Assassin’s Creed IV Black Flag (ora a 6,79€)

Assassin’s Creed Unity (ora a 10,19€)

Assassin’s Creed Rogue (ora a 6,79€)

Assassin’s Creed Syndicate (ora a 15,99€)

Non solo, su Steam trovate in offerta la serie di Tropico, Vikings: Wolves of Midgard, I Am Setsuna, Rocket League e ancora altri titoli. Per consultare l'intero elenco, vi rimandiamo a questo indirizzo.