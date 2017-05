Una mail interna inviata ai dipendenti die trafugata sul web rivela la data di avvio dei saldi estivi di: le promozioni prenderanno ufficialmente il via il il prossimo 22 giugno e andranno avanti quotidianamente fino al 5 luglio.

Ogni giorno, decine di giochi in promozione con sconti decisamente consistenti, anche se al momento non ci sono dettagli di alcun tipo in merito ai titoli che potrebbero essere oggetto di offerte durante i saldi estivi di Steam. Come di consueto, si tratterà di una buona occasione per acquistare i propri giochi preferiti a prezzi decisamente ridotti.