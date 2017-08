Steam: Valve non distribuirà più automaticamente le key agli sviluppatori

Con un post pubblicato sul suo marketplace digitale,ha dichiarato che d'ora in avanti non accetterà più automaticamente le richieste di key avanzate dagli sviluppatori che mettono in vendita i propri giochi su

Una mossa, questa, atta a ridurre il numero di chiavi rivendute dagli sviluppatori stessi in bundle smerciati su siti di terze parti o sul "mercato grigio" composto da nomi come G2A o Kinguin (nel mentre Valve rimane impegnata a sostenere i suoi costi di distribuzione).

Fornendo un esempio pratico, Sean J, in qualità di rappresentante della compagnia, ha dichiarato che se un gioco dovesse vendere poche migliaia di copie su Steam, e il suo sviluppatore ne chiedesse comunque 500.000 chiavi, Valve prenderebbe in esame la situazione e valuterebbe se la richiesta possa ritenersi valida o meno.