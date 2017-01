Steam: Valve pubblica la classifica dei 100 giochi più venduti del 2016

Valve ha pubblicato la classifica dei 100 videogiochi per PC più venduti su Steam nel corso del 2016. La società ha diviso i titoli in quattro diverse categorie: Platino, Oro, Argento e Bronzo, con la prima che racchiude i dodici prodotti più popolari in assoluto durante l'anno appena trascorso.

Nella sezione Platino troviamo (in ordine sparso) XCOM 2, Sid Meier Civilization VI, No Man’s Sky, The Witcher 3 Wild Hunt, Fallout 4, Rocket League, Tom Clancy's The Divison, Dark Souls III, Total War Warhammer, Grand Theft Auto V, DOTA 2 e Counter-Strike Global Offensive. Potete consultare la classifica completa cliccando qui, ricordiamo che nelle scorse ore Valve ha anche assegnato gli Steam Awards, i premi assegnati ai titoli che si sono distinti particolarmente (positivamente o negativamente) nel corso del 2016.