Steam: al via i Saldi Invernali

Come confermato qualche giorno fa, nella giornata di oggi sono partiti idi. Come ogni anno, la piattaforma digitale dimette a dura prova il portafogli dei videogiocatori, proponendo una moltitudine di offerte.

Fra gli affari più interessanti vi segnaliamo Grand Theft Auto V a 29,99 euro (prima 59,99 euro), DOOM a 19,79 euro (prima 59,99 euro), Tom Clancy’s The Division a 24,99 euro (prima 49,99 euro), Assetto Corsa a 17,99 euro (prima 29,99 euro), Project Cars a 9,89 euro (prima 29,99 euro), Payday 2 a 4,99 (prima 19,99 euro), Hyper Light Drifter a 11,99 euro (prima 19,99 euro), Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration a 24,99 euro (prima 49,99 euro), FEZ a 3,99 euro (prima 9,99 euro), Shovel Knight a 9,89 euro (prima 14,99 euro), Inside a 13,99 euro (prima 19,99 euro), Alien Isolation a 11,49 euro (prima 45,99 euro), Jotun a 4,94 euro (prima 14,99 euro), The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition a 29,99 euro (prima 39,99 euro), Watch Dogs 2 a 40,19 euro (prima 59,99 euro), The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition a 29,99 euro (prima 49,99 euro), Dark Souls 3 a 29,99 euro (prima 59,99 euro) e Just Cause 3 a 12,49 euro (prima 49,99 euro). I titoli in saldo sono davvero tanti, se volete consultare la lista completa, vi consigliamo di visitare il sito di Steam.