Steamforged Games ha annunciato, gioco di carte per 1-4 giocatori dedicato all'universo ideato da Hidetaka Miyazaki e. L'azienda ha inoltre aperto i preordini: fino al 25 agosto sarà possibile effettuare la prenotazione sul sito ufficiale al costo di 34.95 euro, con consegna prevista a febbraio 2018.

Dark Souls: The Card Game includerà oltre 400 carte suddivise in carte base, equipaggiamento, resistenza, nemici e boss. La confezione comprenderà, inoltre, una tabella giocatore, una per gli incontri, una per i nemici, più di sessanta pedine e il libretto d'istruzioni. In apertura di notizia trovate il trailer di annuncio che vi offre una breve panoramica delle caratteristiche del gioco.