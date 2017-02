SteamWorld Dig 2 arriverà quest'estate su Nintendo Switch

Una delle serie indie più popolari, Steamworld, sta per ricevere un sequel su Nintendo Switch. Steamworld Dig 2 è stato presentato oggi durante l’evento “Nindies”, e sarà disponibile sulla nuova ibrida della casa di Kyoto questa estate.

