uscirà su PlayStation 4 e PlayStation Vita il 26 settembre in Nord America ed il 27 settembre in Europa, come confermato nella giornata odierna dagli sviluppatori di. Il gioco, il cui annuncio per PS Vita arriva a sorpresa, sarà venduto al prezzo di 19,99 euro e supporterà la funzionalità del cross-buy.

Steamworld Dig 2 debutterà innanzitutto il 21 settembre su Nintendo Switch, come annunciato la scorsa settimana, ed arriverà "pochi giorni più tardi" su PC.

Intanto, qui potete dare un'occhiata ad un'occhiata ad un recente video gameplay tratto dalla versione Switch del gioco, utile ad introdurci ai personaggi, nemici, ambientazioni e novità di gameplay.