Steamworld Dig 2 potrebbe venire pubblicato anche in versione fisica

Durante l'evento Nindies, organizzato da Nintendo per presentare i titoli indie in arrivo su Switch, Image & Form ha annunciato Steamworld Dig 2. Durante una sessione di domane tenuta su reddit, lo sviluppatore ha comunicato che il gioco potrebbe arrivare anche in versione retail.

Nel corso del AMA (Ask Me Anything), Image & Form ha risposto a diverse domande dei fan, specificando che alcune novità e idee che verranno introdotte in questo seguito non potevano essere implementate nel capitolo originale. Rispondendo alla richiesta di una versione boxata, il team ha dichiarato di essere in contatto con alcuni potenziali distributori, ma che al momento non possono fare annunci a riguardo.

SteamWorld Dig 2 uscirà nel corso di quest'anno in esclusiva su Nintendo Switch.