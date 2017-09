SteamWorld Dig per PC è gratis su Origin

La versione PC diè gratis su Origin per un periodo limitato, come parte della promozione "Offre la Ditta". Una volta riscattato, il gioco sarà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni temporali di alcun tipo, come se fosse stato effettivamente acquistato.

SteamWorld Dig è un Metroidvania in cui i giocatori vestiranno i panni di Rusty, robot minatore che si troverà a vagare fino a giungere nei pressi di una vecchia e decadentee città mineraria. Obiettivo: esplorare un mondo segreto ricchissimo di tesori per svelare i resti della civiltà umana.

Caratterizzato da una grafica coloratissima e da un gameplay di stampo arcade con elementi strategici, SteamWorld Dig può essere scaricato gratis cliccando qui. Un buon antipasto in attesa di SteamWorld Dig 2, in arrivo a fine settembre.