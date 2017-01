Steep: arrivano il World Tour Tournament, nuove sfide e la mappa dell'Alaska

annuncia che è disponibile l’aggiornamento 1.04 per, il gioco di sport adrenalinici che permette ai giocatori di divertirsi con sci, snowboard, tuta alare e parapendio nello splendido open world delle Alpi.

Questo nuovo aggiornamento porta la competizione online a un nuovo livello, introducendo Steep World Tour Tournament e due nuovi tipi di sfide. Inoltre, dal 10 febbraio 2017 sarà disponibile gratuitamente la nuova mappa dell’Alaska. I giocatori di tutto il mondo che stanno cercando di superare se stessi possono fin da ora registrarsi a una nuova serie di tornei mensili disponibili per l'intera community, chiamata Steep World Tour Tournament. La prima competizione, “Backcountry”, inizierà oggi con la fase di qualifica: una sfida sulla montagna maledetta per sci e snowboard, durante la quale i giocatori dovranno raggiungere i 5000 punti per poter passare alla 2° fase. I 32 migliori giocatori su ogni piattaforma qualificati durante la seconda fase del Torneo, accederanno alle Finali per vincere crediti di Steep.

Le sfide più incredibili e adrenaliniche create dalla community saranno disponibili per tutti i giocatori attraverso la funzione Community Challenges. I giocatori di Steep potranno competere tra loro per raggiungere il punteggio più alto, guadagnare punti reputazione e arrivare in cima alle classifiche di ogni community challenge. Inoltre, il team di sviluppo creerà nuove sfide di volta in volta e permetterà ai giocatori di provare a battere i punteggi ottenuti dal team di sviluppo. Il nuovo atteso aggiornamento gratuito dell’Alaska sarà disponibile il 10 febbraio 2017 e includerà la prima Branded Challenges. Queste sfide uniche premieranno i giocatori più accaniti con crediti Steep e punti reputazione e saranno successivamente disponibili, durante una seconda fase, nelle Alpi.