Steep: dalle Alpi all'Alaska, arriva il nuovo aggiornamento gratuito

annuncia che, il nuovo contenuto aggiuntivo di, è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC. Con l’aggiornamento i giocatori potranno usare sci, snowboard, tuta alare e parapendio sulle cime innevate di una nuova regione, l’Alaska.

Le vette selvagge ed estreme del Monte Denali daranno ai giocatori l’accesso a 21 nuove sfide, 2 nuove Sfide dei marchi e un nuovo Racconto della montagna. Nel territorio sono presenti creste estreme, imponenti ghiacciai, nuovi centri abitati e kilometri di natura selvaggia e incontaminata. Due Contest permetteranno ai giocatori di aumentare la propria reputazione spingendosi oltre i propri limiti sulle piste per raggiungere la cima della classifica. I giocatori potranno continuare a creare le proprie linee e i propri replay indossando i nuovi oggetti e costumi creati appositamente per l’Alaska.

Questo aggiornamento permetterà ai giocatori di divertirsi ancora di più grazie ai miglioramenti apportati a varie funzionalità, tra cui il sistema dei trick e gli impatti dovuti alla forza G. Inoltre, le nuove angolazioni della telecamera e la possibilità di catturare la riproduzione video senza HUD offriranno ai giocatori ancora più libertà di mostrare le loro migliori acrobazie con la modalità Editor.

In Steep i giocatori si troveranno sulle Alpi e in Alaska, potranno utilizzare sci, snowboard, tuta alare e parapendio per esplorare l’enorme ambiente di gioco, ricco di sfide esilaranti e viste mozzafiato. Sviluppato da Ubisoft Annecy, Steep è creato appositamente per chi ama condividere le proprie esperienze con il mondo intero. Il seamless multiplayer di Steep è popolato da giocatori provenienti da tutto il pianeta che possono sfidarsi o competere mentre stanno esplorano le Alpi o l’Alaska.

Inoltre i giocatori possono completare delle sfide o competere con i propri amici per arrivare alla vetta della classifica.