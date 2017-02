Steep: il DLC 'Alaska' è stato posticipato

Nella giornata di oggi sarebbe dovuto arrivare il nuovo DLC gratuito di, "Alaska"; sfortunatamente, però,ha comunicato che i giocatori potranno mettere in download il contenuto aggiuntivo non prima del prossimo 24 febbraio.

"I nostri team sono sempre impegnati nel consegnare la miglior esperienza possibile; motivo per il quale abbiamo rimandato l'arrivo del nuovo contenuto gratuito Alaska", il comunicato di Ubisoft. La casa francese ha inoltre pubblicato un nuovo video update per il DLC gratuito che potete visionare in testata.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Steep è disponibile su PC, PS4 e Xbox One. Il prossimo aggiornamento del titolo che introdurrà la regione dell'Alaska arriverà gratuitamente su tutte le piattaforme.