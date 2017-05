Steep: il DLC Winterfest è ora disponibile per il download

annuncia che il contenuto aggiuntivoperè disponibile per i possessori del Season Pass e della Gold Edition su PlayStation 4, Xbox One e Windows PC. Il contenuto aggiuntivo è acquistabile anche separatamente al costo di 11,99€.

Dopo aver conquistato le Alpi e l’Alaska con sci, snowboard, tuta alare e parapendio, i giocatori, grazie a Winterfest, potranno gareggiare sullo slittino e partecipare al festival di sport invernali più folle di sempre. L’inizio del Festival viene annunciato dallo spaventoso Yeti, il vero Re del Winterfest. Per riuscire a sconfiggerlo e prendere la sua corona, i giocatori dovranno farsi strada tra 21 nuove incredibili sfide come volare tra le mongolfiere, evitare il fuoco dei nemici durante discese folli e anche prendere le sembianze di un dinosauro. Durante il Festival, i giocatori dovranno sconfiggere 4 mini boss per arrivare allo scontro finale con il Re. Con Winterfest i giocatori potranno accedere a nuovi costumi ed equipaggiamenti a tema Winterfest, costumi da dinosauro, banana, lottatore di sumo, costume da bagno e costume da supereroe.

Sviluppato principalmente dallo studio Ubisoft di Annecy, Steep è fortemente basato sulla possibilità di condividere le proprie esperienze di gioco con il mondo intero. Grazie alla costante esperienza multigiocatore e il vasto scenario tra le Alpi e l’Alaska popolato da utenti reali, giocatori e amici di tutto il mondo possono affrontare le sfide insieme o competere tra loro per conquistare il primo posto nelle classifiche. La funzione di replay del gioco espande ulteriormente l’esperienza, consentendo ai giocatori di rivivere le proprie acrobazie più folli e i percorsi più memorabili, oltre a poter condividere i propri video sui social network. Inoltre in qualsiasi momento sarà possibile creare sfide per competere con gli amici per ottenere il miglior tempo o punteggio in base a una serie di fattori personalizzabili, come completare alcune acrobazie o superare un determinato punteggio.

Per l’esperienza più completa di Steep è possibile acquistare la Gold Edition, che include il gioco e il Season Pass. Quest’ultimo consente ai giocatori di accedere al pacchetto Adrenalina, già disponibile, al contenuto aggiuntivo Winterfest e al pacchetto Extreme. Questi tre pacchetti includono sfide esclusive, costumi unici e nuovi sport adrenalinici per rendere ogni performance unica e ogni esperienza sempre più emozionante. I possessori del Season Pass riceveranno anche l’esclusivo costume da pupazzo di neve, il costume da Bigfoot, la nuova tuta alare dollaro, 10.000 Crediti Steep e i biglietti per l’elicottero.