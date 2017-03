Steep giocabile gratuitamente dal 10 al 13 marzo

annuncia che il primo weekend gratuito di, il vincitore del 20° D.I.C.E. Awards Sports Game of the Year, si terrà dal 10 al 13 marzo su PlayStation 4, Xbox One e Windows PC.

I giocatori che vogliono cimentarsi in folli trick con sci e snowboard sulle vette estreme del Monte Denali e del Matterhorn, sorvolare con il parapendio le distese ghiacciate del Monte Bianco e lanciarsi con la tuta alare attraverso i massicci ghiacciai dell’Alaska possono partecipare al weekend gratuito visitando il sito del gioco e scegliere la piattaforma su cui giocare.

I giocatori possono accedere al gioco da qualunque piattaforma duranti le seguenti fasce orarie:

Xbox One: dal 10/3 alle 9:01 al 13/3 alle 8:59

PS4: dal 10/3 alle 19:00 al 13/3 alle 19:00

Uplay PC: dal 10/3 alle 19:00 al 13/3 alle 19:00

I giocatori potranno decidere di acquistare Steep durante il weekend gratuito approfittando di uno sconto e senza perdere i progressi fatti. Dal 10 marzo ci sarà uno sconto sugli store digitali pari al 50% per la Standard Edition e uno del 44% per la Gold Edition su XBL fino al 21 marzo e uno sconto pari al 50% per la Standard Edition e uno del 44% per la Gold Edition su PSN fino al 15 marzo. Sull’Ubisoft Store, ci sarà uno sconto del 40% sia sulla Standard Edition che sulla Gold Edition fino al 15 marzo.

Con il recente aggiornamento di Steep sono state aggiunte le vette selvagge ed estreme del Monte Denali in Alaska, che daranno ai giocatori l’accesso a 21 nuove sfide, 2 nuove sfide dei marchi e un nuovo Racconto della Montagna. Nel territorio sono presenti creste estreme, imponenti ghiacciai, nuovi centri abitati e chilometri di natura selvaggia e incontaminata. Due Contest permetteranno ai giocatori di aumentare la propria reputazione spingendosi oltre i propri limiti sulle piste per raggiungere la cima della classifica. I giocatori potranno continuare a creare le proprie linee e i propri replay indossando i nuovi oggetti e costumi creati appositamente per l’ambientazione dell’Alaska.

Questo aggiornamento permette ai giocatori di divertirsi ancora di più grazie ai miglioramenti apportati a varie funzionalità, tra cui il sistema dei trick e gli impatti dovuti alla forza G. Inoltre, le nuove angolazioni della telecamera e la possibilità di catturare la riproduzione video senza HUD offriranno ai giocatori ancora più libertà di mostrare le loro migliori acrobazie con la modalità Editor.

In Steep i giocatori si troveranno sulle Alpi e in Alaska e potranno utilizzare sci, snowboard, tuta alare e parapendio per esplorare l’enorme ambiente di gioco, ricco di sfide esilaranti e viste mozzafiato. Sviluppato da Ubisoft Annecy, Steep è creato appositamente per chi ama condividere le proprie esperienze con il mondo intero. Il seamless multiplayer di Steep è popolato da giocatori che possono sfidarsi o competere mentre stanno esplorando le Alpi o l’Alaska. Inoltre, i giocatori possono completare delle sfide o competere con i propri amici per raggiungere la vetta della classifica.