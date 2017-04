Steep: nuovi dettagli sul DLC Winterfest

annuncia che il contenuto aggiuntivopersarà disponibile per i possessori del Season Pass o della Gold Edition il 3 maggio su PlayStation 4, Xbox One e Windows PC. Il contenuto aggiuntivo sarà acquistabile anche separatamente al costo di 11,99€.

Con Winterfest, i giocatori potranno immergersi nello straordinario scenario delle Alpi per partecipare al festival di sport invernali più folle di sempre. Il vasto scenario liberamente esplorabile di Steep offrirà ancora più modi per divertirsi, grazie anche all’introduzione di un nuovo sport, lo slittino. Oltre alla nuova disciplina, Winterfest offrirà 21 nuove incredibili sfide, più di 10 costumi folli, oggetti per la personalizzazione e nuovi boss che immergeranno i giocatori in un’esperienza emozionante, dove dovranno affrontare nuovi avversari.

Sviluppato principalmente dallo studio Ubisoft di Annecy, Steep è fortemente basato sulla possibilità di condividere le proprie esperienze di gioco con il mondo intero. Grazie alla costante esperienza multigiocatore e il vasto scenario tra le Alpi e l’Alaska popolato da utenti reali, giocatori e amici di tutto il mondo possono affrontare le sfide insieme o competere tra loro per conquistare il primo posto nelle classifiche. La funzione di replay del gioco espande ulteriormente l’esperienza, consentendo ai giocatori di rivivere le proprie acrobazie più folli e i percorsi più memorabili, oltre a poter condividere i propri video sui social network. Inoltre in qualsiasi momento sarà possibile creare sfide per competere con gli amici per ottenere il miglior tempo o punteggio in base a una serie di fattori personalizzabili, come completare alcune acrobazie o superare un determinato punteggio.

Per l’esperienza più completa di Steep è possibile acquistare la Gold Edition, che include il gioco e il Season Pass. Quest’ultimo consente ai giocatori di accedere al pacchetto Adrenalina, già disponibile, all’imminente contenuto aggiuntivo Winterfest e al pacchetto Extreme, tre pacchetti che includono sfide esclusive, costumi unici e nuovi sport adrenalinici per rendere ogni performance unica e ogni esperienza sempre più emozionante. I possessori del Season Pass riceveranno anche un costume da pupazzo di neve esclusivo, 10.000 Crediti Steep e biglietti per l’elicottero.