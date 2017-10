Steep: un nuovo gameplay trailer per l'espansione Road to the Olympics

Nella giornata odierna,ha pubblicato un nuovo gameplay trailer per, nuova espansione di Steep completamente dedicata alle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018.

Steep Road to the Olympics è ambientato sulle montagne della Corea del Sud dove i giocatori potranno vivere il sogno di ogni atleta di arrivare sul podio olimpico. L'espansione prevede l'introduzione di una nuova mappa giapponese, oltre all'arrivo di alcune sfide uniche e discipline sportive ufficiali delle Olimpiadi, tra cui discesa libera, slopestyle, halfpipe, slalom gigante, super G e Big Air.

Steep: Road to Olympics è atteso su PC, PS4 e Xbox One il 5 dicembre. I giocatori potranno acquistare il DLC singolarmente, oppure potranno optare per la Winter Games Edition del gioco, comprensiva del titolo base e di Road to Olympics, o in alternativa la Winter Games Gold Edition che include il gioco base e ogni tipo di contenuto incluso nel Season Pass.