Steep: il Pacchetto Adrenalina è disponibile ora per il download

annuncia che il, il primo DLC di, è disponibile all’acquisto al prezzo di 6.99€ per PlayStation 4, Xbox One e PC. Ilè incluso nel Season Pass e nella Gold Edition.

Il Pacchetto Adrenalina aggiunge cinque nuovi costumi, tre nuove tute alari e due tavole per permettere ai giocatori ulteriori possibilità di personalizzazione del proprio avatar prima di lanciarsi in tre sfide notturne e creare le proprie linee sotto il cielo stellato. Il parapendio sul tracciato Light The Way nella zona di Aiguilles, la tuta alare in Dark Pines nel Tyrol e snowboard in Paranormal nella zona di Aoste: il Pacchetto Adrenalina dà ai giocatori di Steep ancora più opportunità per splendere.