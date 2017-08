A gennaio,aveva annunciato l'arrivo disu, ad oggi però il publisher non ha diffuso notizie di alcun tipo sul gioco. Alcuni rumor volevano il progetto cancellato ma un artista della casa francese ha smentito questa voce tramite il suo profilo Twitter.

Secondo quanto riportato da "TW_PhantomLord" Steep per Nintendo Switch non è stato cancellato, il team sta cercando di ottimizzare il gioco per la piattaforma, in particolare per quanto riguarda il framerate, ancora troppo ballerino. Il titolo comunque uscirà e ad oggi risulta ancora in sviluppo, non è escluso che la casa francese punti a un lancio in contemporanea con l'avvio delle prossime olimpiadi invernali di PyeongChang.