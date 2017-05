Steep: pubblicato il trailer di lancio per il DLC Winterfest Pack

ha confermato che il DLCè da oggi disponibile per i giocatori disu PlayStation 4, Xbox One e PC. Per celebrare l'annuncio, la casa francese ha pubblicato un nuovo trailer che vi proponiamo in apertura di articolo.

Il filmato ci propone alcune sequenze di gameplay, nel mentre ci mostra anche alcuni dei 10 costumi inediti che troveremo all'interno del pacchetto.

"Winterfest offrirà 21 nuove incredibili sfide, più di 10 costumi folli, oggetti per la personalizzazione e nuovi boss che immergeranno i giocatori in un’esperienza emozionante, dove dovranno affrontare nuovi avversari".

Lasciandovi alla visione del trailer, ricordiamo che Steep è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Winterfest Pack è incluso all'interno del Season Pass e della Gold Edition del gioco, oppure acquistabile singolarmente al prezzo di 11,99 euro.