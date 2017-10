è il nuovo DLC di, un pacchetto che aggiunge una modalità carriera più elaborata e una serie di eventi dall'animo sportivo, in linea con il carattere olimpico della produzione.

Potrebbe essere proprio questo contenuxo extra a riportare Steep sotto le luci dei riflettori, facendogli vivere una seconda giovinezza e assicurandogli un roseo futuro anche in vista del prossimo arrivo su Nintendo Switch.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Road to the Olympics, disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 5 novembre.