Steep: vediamo le performance dei migliori giocatori di Dicembre

ha pubblicato un nuovo video per, dedicato alle azioni più spettacolari eseguite dai migliori giocatori di Dicembre, tra salti vertiginosi e discese ad altissima velocità. Il trailer è stato riportato in cima alla notizia.

I giocatori selezionati nel video (MrHyy, CRS, Myers, Nicolai Zaccariello, Elek, K3IM-FR, Freud33) hanno condiviso i loro replay su Twitter, utilizzando gli hashtag #SteepCommunity e #StepGame. Ubisoft ha raccolto le azioni più spettacolari del mese di Dicembre, ma c'è spazio anche per alcuni epic fail divertenti. Ricordiamo che con la recente pubblicazione della patch 1.02 sono state introdotte diverse novità per il gioco, senza dimenticare la correzione di alcuni bug. Steep è disponibile su PC, Xbox One e PS4.