Nonostante non ci siano notizie concrete sul gioco sin dal momento dell'annuncio, la versione Switch dinon è stata cancellata. La conferma arriva dalla voce del Game Director, recentemente intervistato da Nerd Report.

Ragot non è sceso nei dettagli ma ha confermato che Steep per Switch è ancora in fase di sviluppo, il gioco non è stato cancellato a dispetto di quanto indicavano alcuni rumor emersi durante l'estate. Steep arriverà dunque sulla console Nintendo in futuro, al momento però non ci sono date precise da comunicare per quanto riguarda l'uscita su Switch.