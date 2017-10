Steet Fighter 5: un filmato ci presenta le abilità e le mosse di Zeku

Pochi giorni faha annunciato il nuovo e ultimo lottatore in arrivo durante la Stagione Due di: si tratta di Zeku , il maestro di Guy, comparso finora nella serie solamente come personaggio non giocabile.

Quest'oggi sul canale Youtube Capcom Fighters è stato pubblicato un filmato in cui ci vengono illustrate le mosse e le abilità di Zeku. Questo lottatore può vantare una meccanica di gameplay unica, ovvero la capacità di ringiovanire e cambiare completamente il proprio stile di combattimento: da adulto sarà più efficace negli scontri a distanza, mentre da ragazzo eccellerà nel combattimento ravvicinato. Ricordiamo ai lettori che Zeku sarà disponibile dal 24 ottobre. Cosa ne pensate?