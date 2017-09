Steins; Gate Elite esce in Giappone durante la primavera del 2018

ha annunciato che, versione completa e aggiornata dell'omonima visual novel già disponibile su molteplici piattaforme, sarà disponibile in Giappone a partire dalla primavera del prossimo anno su PS4 e PS Vita.

La software house ha inoltre aperto un sito teaser (che potete raggiungere tramite questo indirizzo), ed ha confermato che porterà il titolo in forma giocabile al booth PlayStation del Tokyo Game Show 2017 che si terrà dal 21 al 24 settembre. L'evento potrebbe rappresentare una buona occasione per saperne di più sulle migliorie e sulle aggiunte che 5pb ha intenzione di introdurre all'interno dell'apprezzata visual novel.

Steins;Gate Elite uscirà in Giappone durante la primavera del 2018 su PlayStation 4 e PlayStation Vita.