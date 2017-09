Dengeki Online ha pubblicato il primo video gamplay ditratto dalla demo in mostra al Tokyo Game Show. Il filmato permette di vedere poco più di un minuto di gameplay della nuova visual novel di

Steins;Gate Elite è realizzato in collaborazione con i produttori della serie animata, gli sviluppatori promettono un tipo di esperienza ancora più ricca rispetto ai precedenti episodi della saga. Steins;Gate Elite sarà disponibile dalla primavera del 2018 in Giappone su PlayStation 4, PlayStation Vita e Nintendo Switch, nessuna conferma riguardo l'arrivo in Occidente.