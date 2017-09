Steins;Gate Elite uscirà anche su Ninteendo Switch

Sull'ultimo numero di Famitsu è stato confermato chearriverà anche su Nintendo Switch, in aggiunta alle già annunciate versioni per PlayStation 4 e PlayStation Vita.

Steins;Gate Elite viene descritta come una Visual Novel in stile Anime differente risptto ai precedenti episodi della saga e strutturata come una serie animata da 24 episodi. La produzione è curata da WhiteFox, stesso studio responsabile della serie Anime di grande successo in Giappone.

Steins;Gate Elite è disponibile in prova al Tokyo Game Show 2017, una demo della durata di dieci minuti è esposta allo stand di SEGA. Il lancio del gioco è previsto per la prossima primavera su Switch, PS4 e PS Vita.