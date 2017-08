StellarHub approda su Steam il 17 agosto: sei pronto a conquistare le stelle?

annuncia che, un simulatore di basi spaziali, sarà disponibile dal 17 agosto su Steam al prezzo di €8.99.è un gestionale con una forte impronta survival dove il tuo compito principale sarà costruire una stazione spaziale e assicurarne l’efficienza attraverso la gestione del tuo equipaggio.

Vestirai i panni di un capitano impegnato in una pioneristica missione di colonizzazione dello spazio. Il tuo compito è quello di costruire una nuova casa tra le stelle per il genere umano e per farlo dovrai affrontare diverse sfide.

30 differenti moduli tra cui: pannelli solari, laboratori, dormitori, infermerie, serre e molti altri ancora.

Sei mondi che offrono differenti difficoltà e condizioni di gioco (attività solare, presenza di meteoriti, pirati spaziali, disponibilità di risorse, ecc.).

Ogni personaggio possiede delle abilità che gli permettono di svolgere al meglio alcune professioni, mentre la personalità ne influenzerà lo stato mentale e i bisogni.

Sviluppa la "Scientific Research Map" per avere accesso a bonus e nuove tecnologie che ti permetteranno di personalizzare ulteriormente la tua stazione.

Ai comandi di una crew di esperti, dovrai occuparti della costruzione della base, di estrarre risorse, svolgere ricerche scientifiche, intrattenere scambi commerciali, difenderti dai pericoli che minacciano dall’esterno e molto altro ancora. Prima di tutto, però, dovrai prenderti cura delle condizioni fisiche e mentali del tuo equipaggio per non andare incontro a un prematuro game over!