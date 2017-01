Stephen Gaghan sarà l'autore e il regista del film di The Division

ha annunciato che il vincitore del Premio Oscar, sarà l’autore e il regista del film. Gaghan ha conquistato il Premio Oscar per la sceneggiatura di Traffic e ha ricevuto una nomination per Syriana, film di cui è stato sia regista che sceneggiatore.

La sua ultima fatica da regista, Gold, ha debuttato nelle sale a gennaio 2017. Per questo progetto, basato sulla serie videoludica venduta più velocemente di tutto il settore, collaborerà con gli attori candidati all’Oscar Jessica Chastain e Jake Gyllenhaal.

“Siamo davvero felici di portare la visione unica del gioco di Stephen al pubblico cinematografico di tutto il mondo”, ha dichiarato Gerard Guillemot, Direttore generale di Ubisoft Motion Pictures.

“Non vediamo l’ora di scoprire come l’incredibile passione e il talento di Stephen porteranno in vita lo straordinario mondo di The Division”, ha aggiunto Matt Phelps, Vicepresidente e Responsabile dello sviluppo di Ubisoft Motion Pictures.

“Sono davvero felice di lavorare con Ubisoft Motion Pictures e collaborare con il loro team di Massive Entertainment per portare The Division sul grande schermo. Sono ragazzi davvero straordinari, incredibilmente creativi e disposti a correre rischi”, ha dichiarato l’autore e regista, Stephen Gaghan. “Il gioco ha riscosso un successo incredibile, in gran parte grazie allo splendido scenario che hanno saputo creare, illustrando la loro visione di una Manhattan in piena crisi. È coinvolgente, meravigliosamente strano, ma al tempo stesso familiare e ricco di possibilità. Sono anche molto felice di collaborare con Jessica Chastain e Jake Gyllenhaal fin dalle prime fasi del processo. Tutti quanti riteniamo che la storia creata da Ubisoft sia più attuale che mai”.

Ubisoft Motion Pictures svilupperà il progetto in collaborazione con la Nine Stories di Jake Gyllenhaal e Riva Marker (Beasts of No Nation) e la Freckle Films di Jessica Chastain.