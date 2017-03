ha annunciato cheè ora disponibile per l'acquisto su Steam. Per celebrare il debutto del titolo, il publisher e la casa sviluppatrice scozzesehanno pubblicato un nuovo trailer che potete visionare in apertura di notizia.

Stories Untold vi permetterà di vivere una raccolta di quattro avventure sperimentali, all'interno delle quali sarà contenuta la versione rimasterizzata dell'episodio originale di The House Abandon.

Lasciandovi alla visione del trailer, ricordiamo che Stories Untold è ora disponibile su PC, via Steam. Il titolo è acquistabile al prezzo di 9,99 euro; per maggiori informazioni vi rimandiamo al seguente indirizzo.