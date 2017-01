Story of Seasons: Trio of Towns uscirà in Nord America il 28 febbraio

hanno annunciato tramite un trailer che, sequel dell'apprezzato farm simulator uscito su Nintendo 3DS, sarà disponibile in Nord America a partire dal prossimo 28 febbraio.

Il secondo capitolo della serie introdurrà tre villaggi da esplorare, ognuno con la propria cultura e il proprio stile di vita, personaggi inediti e nuove opzioni per la creazione e la gestione delle proprie risorse. Saranno inoltre presenti alcuni costumi direttamente da Super Mario che garantiranno ai giocatori bonus speciali. Nel trailer in apertura potete farvi un'idea della direzione artistica e del gameplay del titolo. Al momento non ci sono notizia riguardo un eventuale lancio in Europa.