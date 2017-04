Strafe: annunciata la Collector's Edition con floppy disk e musicassetta

hanno annunciato tre edizioni speciali di Strafe, sparatutto 3D dallo stile retrò ispirato ai classici del genere come. Il gioco sarà disponibile dal 9 maggio su PS4 e PC in formato digitale, Limited e Collector's Edition.

La Throwback Collectors Edition costa 44.95 dollari e include una chiave per scaricare il gioco da Steam, il gioco su Floppy Disk da 3.5 pollici, colonna sonora su musicassetta, spille, adesivi e dieci Pog da collezione. La Vinyl Collector’s Edition (33 dollari) include invece il gioco e la colonna sonora su CD, infine sarà disponibile anche la versione scatolata per PlayStation 4 (24,95 dollari) che include il gioco su Blu-Ray e una chiave aggiuntiva per scaricare Strafe da Steam.