Strafe, FPS old school ispirato a Doom e Quake, uscirà su PS4 e PC il 9 maggio

hanno annunciato che, FPS roguelike dallo stile retro ispirato a, sarà disponibile su PC e Playstation 4 a partire dal 9 maggio 2017.

Il gioco sarebbe dovuto uscire su PC il 28 marzo, tuttavia gli sviluppatori hanno deciso di prendersi qualche settimana di tempo per completare gli ultimi ritocchi e lanciarlo assieme alla versione PS4. In Strafe affronteremo innumerevoli nemici attraversando livelli in parte generati proceduralmente, servendoci di un ampio arsenale di bocche da fuoco. Come affermato durante la campagna Kickstarter, lo scopo di Pixel Titan è quello di pubblicare un titolo con l’aspetto e il gameplay dei grandi sparatutto degli anni 90.