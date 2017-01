Strafe: l'fps roguelike ispirato a Quake ha una data di lancio per PC

hanno annunciato la data di uscita per la versionedi, fps con elementi roguelike ispirato ae agli sparatutto vecchia scuola: il gioco uscirà ilsu Personal Computer, mentre per la versione PS4 si attende ancora una finestra di lancio.

Dopo la campagna Kickstarter conclusasi con successo, Strafe si prepara a debuttare su PC a partire dal prossimo 28 Marzo, mentre per la versione Playstation 4 si attende ancora una data di lancio ufficiale. Il gioco si presenta come un fps vecchio stampo caratterizzato da una grafica retrò e da un ritmo molto veloce, in cui bisogna affrontare una sequenza di livelli generati proceduralmente. A fondo pagina vi abbiamo riportato un video di gameplay con i primi tre livelli del gioco.